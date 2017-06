et AFP

Comme sur l'ensemble du territoire français, La République en Marche devance les autres partis au terme du premier tour de l'élection législative en Savoie, dimanche 11 juin. Pour autant, une des quatre circonscriptions du département, la deuxième, pourrait échapper au parti d'Emmanuel Macron, puisque le candidat Les Républicains Vincent Rolland y est arrivé en tête, avec 32,87% des suffrages, devançant Philippe Troutot, ancien de l'UDI, mais sans étiquette après avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.



Dans la quatrième circonscription de Savoie, où Patrick Mignola, candidat du MoDem, est arrivé en tête avec 28,28% des voix, la députée socialiste sortante Bernadette Laclais a recueilli 17,38% des suffrages. Dans les deux circonscriptions restantes, la première et la troisième, le duel du second tour mettra aux prises un candidat LREM et un candidat Les Républicains, même si le parti du président de la République y est arrivé premier dans les deux cas.

1ère circonscription

Marie-Françoise Delsart (DIV) : 712 voix (1,68%)

Frédéric Exertier (ECO) : 839 voix (1,98%)

Thierry Bonnamour (LFI) : 4.556 voix (10,73%)

Dominique Dord (LR) : 12.531 voix (29,51%)

Véronique Duperron (EXG) : 207 voix (0,49%)

Fatiha Brunetti (PS) : 1.835 voix (4,32%)

Claire Schwab (DIV) : 232 voix (0,55%)

Typhanie Degois (REM) : 14.330 voix (33,75%)

Jean Chretien (DIV) : 409 voix (0,96%)

Caroline Carron (DIV) : 1.171 voix (2,76%)

Raphaëlle Petit (DIV) : 285 voix (0,67%)

Sylvain Socquet-Juglard (ECO) : 631 voix (1,49%)

Jean-Pierre Chauveau (FN) : 4.721 voix (11,12%)



2ème circonscription

Elvire Blanc (DLF) : 590 voix (1,86%)

Lauriane Mollier (DIV) : 249 voix (0,79%)

Jean-Marie Garcin (FN) : 3.880 voix (12,26%)

Mireille Frêne (DIV) : 495 voix (1,56%)

Hugo Merzisen (EXG) : 196 voix (0,62%)

Abdullah Sen (DIV) : 161 voix (0,51%)

Yves Durieux (EELV) : 1.876 voix (5,93%)

Philipe Troutot (DIV) : 8.253 voix (26,07%)

Vincent Rolland (LR) : 10.406 voix (32,87%)

Carla Berard (ECO) : 419 voix (1,32%)

Colette Biguet (DIV) : 430 voix (1,36%)

Nataline Chareyron (PCF) : 840 voix (2,65%)

Viviane Nogues (LFI) : 3.864 voix (12,21%)



3ème circonscription

Vincent Thomazo (DLF) : 745 voix (2,12%)

Henriette Pons (DVD) : 0 voix (0,00%)

Pierre-Marie Charvoz (DIV) : 3.076 voix (8,76%)

Alexandre Roux (LFI) : 4.393 voix (12,50%)

Marie Dauchy (FN) : 5.074 voix (14,44%)

Philip Vivier (REM) : 11.173 voix (31,80%)

Laëtitia Mimoun (PCF) : 905 voix (2,58%)

Pascale Trouvé (EXG) : 272 voix (0,77%)

François Mauduit (DIV) : 358 voix (1,02%)

Adrien Riondet (DIV) : 254 voix (0,72%)

Roger Sibuet (DIV) : 480 voix (1,37%)

Emilie Bonnivard (LR) : 7.285 voix (20,73%)

Ghislaine Socquet-Juglard (ECO) : 1.119 voix (3,18%)



4ème circonscription

Yves Peutot (EELV) : 2.105 voix (5,91%)

Tiphaine Ducharne (LFI) : 4.872 voix (13,67%)

Alexandra Turnar (LR) : 3.133 voix (8,79%)

Isabelle Fetu (FN) : 3.570 voix (10,02%)

Christelle Favetta-Sieyes (UDI) : 2.480 voix (6,96%)

Jean-Charles Troncy (DIV) : 260 voix (0,73%)

Richard Gevet (DIV) : 438 voix (1,23%)

Mireille Bouvier (DIV) : 343 voix (0,96%)

Patrick Mignola (MoDem) : 10.077 voix (28,28%) BALL

Bernadette Laclais (DVG) : 6.194 voix (17,38%)

Antoine Fatiga (PCF) : 1.778 voix (4,99%)

Delphine Peters (DIV) : 63 voix (0,18%)

Habiba Boufama (ECO) : 117 voix (0,33%)

Edgar Barraclough Fernandez (EXG) : 208 voix (0,58%)