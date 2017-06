publié le 11/06/2017 à 20:50

L'Assemblée Nationale est sur le point de se renouveler. Dimanche 11 juin, 43 millions de citoyens français ont été appelés à voter pour les élections législatives 2017, un mois après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Au total, ce sont 7.877 candidats qui se sont présentés aux électeurs pour tenter de devenir député.



À 17 heures, la participation était de 40,75%, soit bien plus faible qu'en 2012 (48,31%). Le parti de la majorité présidentielle, la République en Marche (REM), est donné largement favori au niveau national. Pour l'emporter dès le premier tour, il faut réunir à la fois la moitié des suffrages exprimés et le soutien d'au moins 25% des inscrits. Le second tour aura lieu dimanche 18 juin.

Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes seront mobilisés les dimanches 11 et 18 juin, pour le second tour, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, selon le ministère de l'Intérieur.



Découvrez les résultats des législatives en Nouvelle-Calédonie circonscription par circonscription :



1ère circonscription



Nouméa, Lifou, Maré, Ouvéa, Île des Pins.



Un duel opposera deux candidats "divers droite" : Philippe Dunoyer (27,88%) et Sonia Backes (17,27%).



2ème circonscription

Belep, Boulouparis, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houailou, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouébo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté, Kouaoua.



Le député sortant Philippe Gomès (Union des démocrates et indépendants) reviendra pour le second tour (23,94% des suffrages) face à Louis Mapou (REG).