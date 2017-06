Découvrez les résultats des législatives 2017 dans l'Yonne

publié le 12/06/2017 à 04:19

Un mois après l'élection présidentielle, les Français étaient à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Le parti de la République En Marche est arrivé en tête dans les trois circonscriptions de l'Yonne. Paulo Da Silva Moreira est arrivée en tête avec 33,76% des voix devant le candidat des Républicains Guillaume Larrivé, qui a obtenu 29,01% des voix. Même scénario dans la 2e circonscription où Jean-Yves Caullet (REM), est arrivé en tête avec 30,22% des voix. Il retrouvera André Villiers (UDI) au second tour.



Enfin, dans la 3e circonscription, Michèle Crouzet arrive en tête avec 28,65% des voix, devant Julien Odoul (FN), qui comptabilise 25,61% des suffrages. Les 47 millions d'électeurs votaient pour désigner les 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale. Ils sont pas moins de 7.877 candidats, dont un peu plus de 42% sont des femmes. Le second tour des législatives aura lieu le dimanche 18 juin.

Découvrez les résultats dans le département de l'Yonne (89), circonscription par circonscription :





1ère circonscription



Maud Navarre (EELV) : 2.452 6,14%

Guillaume Larrivé (LR) : 11.587 29,01% ballottage

Véronique Montigny (DIV) : 189 0,47%

Paulo Da Silva Moreira (REM) : 13.482 33,76% ballottage

Françoise Gazel-Charlier (ECO) : 307 0,77%

Sylvie Manigaut (EXG) : 262 0,66%

Nordine Bouchrou (DIV) : 260 0,65%

Ludovic Vigreux (FN) : 6.221 15,58%

Mathieu Deburghrave (LFI) : 4.248 10,64%

Anna Contant (DLF) : 648 1,62%

Mathieu Porcher (DIV) : 197 0,49%

Ramazan Yilmaz (DIV) : 83 0,21%



2ème circonscription



Joël Rigolat (DVD) : 1 0,00%

Edwige Jacquet (FN) : 7.300 19,56%

Annie Scaniglia-Kermin (EXG) : 97 0,26%

André Villiers (UDI) : 8.321 22,30% ballottage

Frédéric Wachowiak (DIV) : 173 0,46%

Cyrille Rey-Coquais (EXD) : 149 0,40%

Nicolas Robert (DVD) : 734 1,97%

Élodie Roy (PRG) : 1.035 2,77%

Guillaume Durand (EELV) : 955 2,56%

Philippe Collin (LFI) : 4.167 11,17%

Mehdi Barbot (DLF) : 830 2,22%

Christophe Lamodière (DVD) : 259 0,69%

François Meyroune (PCF) : 1.652 4,43%

Annita Carrasco (EXG) : 254 0,68%

Jean-Yves Caullet (REM) : 11 275 30,22% ballottage

Dursun Usta (DIV) : 112 0,30%



3ème circonscription



Delphine Gremy (DVD) : 2.640 6,29%

Jean-Baptiste Dufay (DIV) : 183 0,44%

Bernard Béhérec (ECO) : 844 2,01%

Olivier Martin (DVG) : 108 0,26%

Patrick Blin (PCF) : 688 1,64%

Isabelle Michaud (LFI) : 4.307 10,26%

Julien Odoul (FN) : 10.749 25,61% ballottage

Clarisse Quentin (LR) : 6.474 15,42%

Dominique Bourreau (PS) : 2 206 5,25%

Xavier Poinsard (DVD) : 312 0,74%

Sylvain Sifflet-Lafaverge (DLF) : 762 1,82%

Michèle Crouzet (REM) : 12.028 28,65% ballottage

Isabelle Corrado (DIV) : 278 0,66%

Muslimé Sunar (DIV) : 120 0,29%

Simonne Pallant (EXG) : 281 0,67%