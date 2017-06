publié le 12/06/2017 à 02:26

Un mois après l'élection présidentielle, les Français ont été à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Plus de 47 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales étaient censés voter pour désigner les 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale. Ce scrutin a été marqué par une abstention historique, plus d'un Français sur deux ne s'étant pas déplacé.



Sur les 5 circonscriptions du département de l'Ain, le MoDem et La République En Marche sont arrivés en tête dans quatre d'entre elles. Dans la 5e circonscription, c'est le candidat Les Républicains, Damien Abad, qui a récolté le plus de suffrages (35%).

Découvrez les résultats dans le département de l'Ain (01), circonscription par circonscription :





1ère circonscription

Laurent Mallet (MoDem) 13.534 33,89% ballottage

Florence Blatrix-Contat (PS) 3.687 9,23%

Maude Lepagnot (EXG) 293 0,73%

Fabrine Martin Zemlik (LFI) 3.874 9,70%

Xavier Breton (LR) 10.693 26,78% ballottage

Marie Carlier (DIV) 247 0,62%

Laurane Raimondo (ECO) 562 1,41%

Jacques Fontaine (PCF) 656 1,64%

Jérôme Buisson (FN) 6.174 15,46%

Gilbert Bonnot (DIV) 211 0,53%



2ème circonscription

Anne Michaud (FN) 7.553 16,56%

Albane Colin (EELV) 2.874 6,30%

Pascale Lemerre (DLF) 1.149 2,52%

Atila Sahin (DIV) 194 0,43%

Guy Brulland (PCF) 676 1,48%

Marie Jeanne Beguet (MoDem) 16.371 35,90% ballottage

Vincent Goutagny (EXG) 303 0,66%

Charles de la Verpillière (LR) 11.182 24,52% ballottage

Sylviane Thiebaut (LFI) 4.896 10,74%

Sandrine Chomette (DIV) 400 0,88%



3ème circonscription

Thierry Borne (DVD) 488 1,43%

Jean Mercier (EELV) 1.496 4,40%

Jean Sébastien Bloch (PCF) 431 1,27%

Olga Givernet (REM) 15.405 45,30% ballottage

Géraldine Sacchi-Hassanein (PS) 1.468 4,32%

Gaëtan Noblet (FN) 3.808 11,20%

Stéphanie Pernod Beaudon (LR) 7.281 21,41% ballottage

Christian Jolie (LFI) 3.064 9,01%

Eric Lahy (EXG) 147 0,43%

Fabrice Gentile (DVG) 59 0,17%

Frédéric Mozer (DIV) 361 1,06%



4ème circonscription

Sylviane Chêne (PRG) 2.025 4,71%

Anne Partensky-Leibman (EELV) 1.391 3,23%

Guy Billoudet (LR) 7.178 16,68%

Xavier Adam (DIV) 97 0,23%

Stéphane Trompille (REM) 15.492 36,00% ballottage

Thierry Loubignes (DIV) 199 0,46%

Yves Antoinette (DIV) 232 0,54%

Annick Veillerot (DLF) 860 2,00%

Line Huguet (LFI) 3.426 7,96%

Blanche Chaussat (FN) 7.964 18,51% ballottage

Muriel Luga Giraud (UDI) 3.164 7,35%

Catherine Lattard (PCF) 348 0,81%

Electre Dracos (EXG) 198 0,46%

Olivia Symniacos (DIV) 459 1,07%



5ème circonscription

Jean-Michel Boulme (EXG) 121 0,33%

Elodie Schwander (PS) 1.032 2,83%

Claude Juillet (DLF) 637 1,75%

Pénélope Chalon (FN) 5.599 15,38%

Monique Meudan (DIV) 398 1,09%

Guy Largeron (EXG) 157 0,43%

Bertrand Jacquier (LFI) 3.759 10,32%

Jean-Philippe Archeny (DIV) 231 0,63%

Damien Abad (LR) 12.743 35,00% ballottage

Mylène Ferri (PCF) 809 2,22%

Carole Pontier (EELV) 1.051 2,89%

Hélène De Meire (REM) 9.149 25,13% ballottage

Ahmet Cetin (DIV) 721 1,98%