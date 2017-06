publié le 12/06/2017 à 06:49

Un mois après l'élection présidentielle, les Français étaient à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Les 43 millions d'électeurs votaient pour désigner les 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale. Ils sont pas moins de 7.877 candidats, dont un peu plus de 42% sont des femmes. Le parti d'Emmanuel Macron, La République en Marche, semble en voie vers la majorité absolue.





Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin. Un dispositif renforcé, sur fond de menace terroriste.

Découvrez les résultats dans le département de Haute-Savoie (74), circonscription par circonscription :





1ère circonscription

1ère circonscription

Alex, Annecy, Argonay, La Balme-de-Sillingy, Bloye, Bluffy, Boussy, Charvonnex, Choisy, Crempigny-Bonneguête, Cuvat...





Roland Dufournet (ECO) : 744 1,51%

François Encrenaz (DLF) : 776 1,57%

Dominique Noyeau (REG) : 468 0,95%

Grégoire Arpin-Bueria (DIV) : 297 0,60%

Karinne Mozer (DIV) : 341 0,69%

Jean-Paul Macé (EXG) : 213 0,43%

Corinne Baro (DVG) : 205 0,42%

Marina Chelepine (REG) : 218 0,44%

Brigitte Thiery-Audubert (FN) : 5 072 10,29%

Arnaud Dumain (ECO) : 555 1,13%

Véronique Riotton (REM) : 23 631 47,96% BALL

Christophe Poncet (PS) : 1 235 2,51%

Michel Lombart (PCF) : 867 1,76%

Jean-Jacques Bouchet (EELV) : 1 414 2,87%

Julian Augé (LFI) : 3 199 6,49%

Corinne Israël (ECO) : 340 0,69%

Annabel Andre-Laurent (LR) : 9 285 18,84% BALL

Loïc Brassart (DIV) : 411 0,83%



2ème circonscription

2ème circonscription

Alby-sur-Chéran, Allèves, Annecy, La Balme-de-Thuy, Le Bouchet Mont-Charvin, Chainaz-les-Frasses, La Chapelle-Saint-Maurice, Chapeiry, Chavanod, Chevaline, Les Clefs...





Michel Sarteur (DVD) : 174 0,38%

Frédérique Lardet (REM) : 18 749 40,72% BALL

Jean-Marc Brulé (PRG) : 552 1,20%

Pierre Mollier (DIV) : 298 0,65%

Lionel Falcy (REG) : 418 0,91%

Jean-Paul Vigarié (DIV) : 442 0,96%

Jérôme Gretz (DVD) : 473 1,03%

Vincent Lecaillon (FN) : 4 046 8,79%

Maurice Ravaz (REG) : 375 0,81%

Naci Yildirim (EXG) : 225 0,49%

Ghislain La Spisa (PS) : 843 1,83%

Lionel Tardy (LR) : 11 836 25,70% BALL

Loris Fontana (PCF) : 938 2,04%

Martine Delachet (ECO) : 253 0,55%

Yann Burguiere (LFI) : 3 276 7,11%

Camille Thebaut (DIV) : 70 0,15%

Jeannie Tremblay (EELV) : 2 362 5,13%

Claude Baudouin (ECO) : 505 1,10%

Chantal Touvet (DVD) : 211 0,46%



3ème circonscription

3ème circonscription

Allonzier-la-Caille, Amancy, Andilly, Arbusigny, Arenthon, Ayse, Boëge, Bogève, Bonneville, Brizon, Burdignin...





Jacques Cambon (LFI) : 4 024 10,79%

Evelyne Harlay (REG) : 367 0,98%

Claude Bouttaz (REG) : 524 1,41%

Annie Collinet (EELV) : 2 101 5,64%

Jean-Philippe Deprez (DVD) : 556 1,49%

Guillaume Gibouin (REM) : 13 894 37,27% BALL

Jacques Mattei (EXG) : 232 0,62%

Martial Saddier (LR) : 10 842 29,08% BALL

Nathalie Genand (FN) : 4 441 11,91%

Eric Champlong (DIV) : 303 0,81%



4ème circonscription

4ème circonscription

Ambilly, Annemasse, Archamps, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Bassy, Beaumont, Bonne, Bossey, Challonges, Chaumont, Chavannaz...





Michèle Kobus (LFI) : 2 531 7,13%

Daniel Portigliatti (REG) : 474 1,33%

Laurie Bahl (DIV) : 322 0,91%

Wenceslas Liard (FN): 3 428 9,65%

Annie Anselme (PCF) : 600 1,69%

Sabrina Ghoual (EXG) : 164 0,46%

Virginie Duby-Muller (LR) : 11 586 32,62% BALL

Salih Kaygisiz (DIV) : 234 0,66%

Laura Devin (REM) : 12 992 36,58% BALL

Patrick Royer (ECO) : 563 1,59%

Catherine Walthert Selosse (EELV) : 1 208 3,40%

Mylène Clausier (DLF) : 481 1,35%

Anne Favrelle (PS) : 934 2,63%



5ème circonscription

5ème circonscription

Abondance, Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, Ballaison, La Baume, Bellevaux, Bernex, Le Biot, Bonnevaux, Bons-en-Chablais...





Astrid Baud-Roche (DVD) : 6 054 14,49% BALL

Gil Thomas (PCF) : 1 259 3,01%

Céline Hind Amery (DIV) : 292 0,70%

Marion Lenne (REM) : 15 134 36,22% BALL

Michelle Bally (EXG) : 218 0,52%

Anne-Françoise Abadie Parisi (FN) : 3 602 8,62%

Jean-Baptiste Baud (PS) : 2 210 5,29%

Marin Dauriat (LFI) : 3 593 8,60%

Daniel Magnin (REG) : 3 277 7,84%

Patricia Mahut (LR) : 5 200 12,44%

Louis Polese (DLF) : 487 1,17%

Bernard Charron (REG) : 460 1,10%



6ème circonscription

Arâches, Chamonix-Mont-Blanc, Châtillon-sur-Cluses, Cluses, Combloux, Les Contamines-Montjoie, Cordon, La Côte-d'Arbroz, Demi-Quartier, Domancy, Les Gets, Les Houches, Magland, Marnaz, Megève, Mieussy, Morillon, Nancy-sur-Cluses, Passy, Praz-sur-Arly, Le Reposoir, La Rivière-Enverse, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Sigismond, Sallanches, Samoëns, Scionzier, Servoz, Sixt-Fer-à-Cheval, Taninges, Vallorcine, Verchaix.





Pierre Biguet (REG) : 603 1,68%

Amélie Sarlin (DLF) : 496 1,38%

Sophie Dion (LR) : 8 976 25,05% BALL

Sylvie Brianceau (LFI) : 2 945 8,22%

Frédéric Champly (DIV) : 4 728 13,20%

Catherine Derrien (EXG) : 202 0,56%

Xavier Roseren (REM) : 12 311 34,36% BALL

Charles Hedrich (DVD) : 514 1,43%

Karam Aoun (FN) : 3 239 9,04%

Jacques Venjean (EELV) : 1 626 4,54%

Sébastien Ducrot (DIV) : 191 0,53%