Découvrez les résultats des législatives 2017 dans la Haute-Saône

publié le 12/06/2017 à 07:34

Ils étaient plus de 47 millions d'électeurs appelés aux urnes, dimanche 11 juin pour élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Pour ce premier tour, 7.877 candidats se présentaient, un mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin.



À Paris, au Touquet ou encore à Tulle, les personnalités politiques se sont déplacées dans leurs bureaux de vote. Certains d'entre eux étaient par ailleurs candidats, à l'image des ministres et secrétaires d'État qui jouaient leur place au gouvernement en cas de défaite. Le parti d'Emmanuel Macron, La République en Marche, semble en bonne voie pour obtenir la majorité absolue.

Découvrez les résultats dans le département du Haute-Saône (70), circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest, Vitrey-sur-Mance





Martine Buffet (DIV) : 310 voix - 0,66%

Corinne Guyonnet (EELV) : 1 259 voix - 2,69%

Léonie Cugnot (FN) : 9 029 voix - 19,27% BALL

Thérèse Garret (EXG) : 300 voix - 0,64%

Laurent Ricard (PS) : 2 256 voix - 4,81%

Philippe Bazeau (ECO) : 449 voix - 0,96%

Marc Mantovani (DLF) : 796 voix - 1,70%

Dimitri Doussot (LR) : 5 840 voix - 12,46%

François Froidurot (LFI) : 4 237 voix - 9,04%

Cyril Morlot (PCF) : 443 voix - 0,95%

Barbara Bessot Ballot (REM) : 13 390 voix - 28,58% BALL

Marie Breton (DVD) : 8 135 voix - 17,36%

Rémi Breney (DIV) : 415 voix - 0,89%



2ème circonscription

Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Villersexel, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Villersexel





Hélène Petitjean (DIV) : 051 voix - 15,36%

Claude Marconot (DIV) : 3 367 voix - 7,33%

Maurice Monnier (FN) : 9 174 voix - 19,98% BALL

Quentin Hafekost (PCF) : 934 voix - 2,03%

Christophe Devillers (EXD) : 1 121 voix - 2,44%

Marie-Claire Thomas (EELV) : 1 477 voix - 3,22%

Daniel Rouillon (EXG) : 515 voix - 1,12%

Fatih Guvenc (DIV) : 228 voix - 0,50%

Patrick Adam (DLF) : 908 voix - 1,98%

Christophe Lejeune (REM) : 14 848 voix - 32,34% BALL

Isabelle Haismann-Febvay (LFI) : 5 454 voix - 11,88%

Mario Gheza (ECO) : 443 voix - 0,96%