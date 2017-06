Découvrez les résultats des législatives 2017 dans le Haut-Rhin

publié le 11/06/2017 à 23:19

Plus de 47 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, dimanche 11 juin, un mois seulement après l'élection d'Emmanuel Macron pour élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Pour ce premier tour, 7.877 candidats se présentaient. Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin.



Dans le département du Haut-Rhin, La République En Marche arrive au second tour dans les six circonscriptions. Elle est en tête dans toutes les circonscriptions sauf dans la première où Les Républicains devancent le parti d'Emmanuel Macron avec 37.78% des voix contre 26.24% pour la candidate de la République En Marche.

Découvrez les résultats dans le département du Haut-Rhin (68), circonscription par circonscription :

1ère circonscription



Frédéric Hilbert (EELV) : 1 642 4.61%

Marie-Agnès Strazel (PRG) : 446 1.25%

Christophe Kleitz (DIV) : 501 1.41%

Paul Martin (DVG) : 70 0.20%

Sabrina Blondé (DLF) : 406 1.14%

Didier Ottermann (LFI) : 1 901 5.34%

Lydia Beroff (DIV) : 173 0.49%

Philippe Rogala (DVD) : 1 015 2.85%

Stéphanie Villemin (REM) : 9 339 26.24% ballotage

Gilles Schaffar (EXG) : 146 0.41%

Joël Jerome (DIV) :168 0.47%

Fabien Badariotti (DIV) : 590 1.66%

Erol Yucel (DIV) : 413 1.16%

Régine Mariage (PCF) : 14 0.32%

Marie-Hélène De Lacoste Lareymondie (FN) : 4 063 11.42%

Nadia Hoog (REG) : 1 096 3.08%

Christophe Elchinger (DIV) : 57 0.16%

Eric Straumann (LR) : 13 444 37.78% ballotage



2ème circonscription



Jérôme Fukas (PCF) : 220 0.50%

Philippe Soucier (EXG) : 233 0.53%

Jacques Cattin (LR) : 10 679 24.23% ballotage

Gregory Stich (FN) : 5 586 12.68%

Hubert Ott (REM) : 15 826 35.92% ballotage

Marie-Paule Gay (DVD) : 630 1.43%

Denise Favrel (DLF) : 579 1.31%

Mehmet Turkes (DIV) : 238 0.54%

Daniel Loewert (REG) : 3 278 7.44%

Dylan Moerman (ECO) : 0 0.00%

Christelle Millet (LFI) : 3 156 7.16%

Hervé Frantz (DVD) : 444 1.01%

Laurent Dreyfus (EELV) : 2 523 5.73%

Françoise Langard (DIV) : 268 0.61%

Nicolas Petitdemange (DIV) : 405 0.92%



3ème circonscription



Hervé Ott (REG) : 3 387 8.68%

Catherine Dahmane (REG) : 1 046 2.68%

Marianne Berçot (LFI) : 2 195 5.63%

Jean-Luc Reitzer (LR) : 11 614 29.78% ballotage

Brigitte Richart (DIV) : 292 0.75%

Géraud Ferry (EXG) : 238 0.61%

Patrick Striby (REM) : 12 417 31.84% ballotage

Antoine Waechter (ECO) :1 937 4.97%

Denis Albisser (DVD) : 405 1.04%

Jean-Michel Monteillet (DLF) : 1 052 2.70%

Katia Di Leonardo (FN) : 3 960 10.15%

Alain Tavan (DVD) : 456 1.17%



4ème circonscription



Raphaël Schellenberger (LR) : 7 756 17.26% ballotage

Cyrille Ast (UDI) : 2 202 4.90%

Aurélie Tacquard (REM) : 14 741 32,80% ballotage

Alain Favaletto (FN) : 7 495 16.68%

David Florange (ECO) : 713 1.59%

Mustafa Sarica (DIV) : 180 0.40%

José Sanjuan (EXD) : 495 1.10%

Christophe Alvarez (DIV) : 310 0.69%

Gabriel Weisser (LFI) : 3 806 8.47%

Michel Knoerr (EELV) : 1 735 3.86%

Nadia Peter-Lantz (PCF) : 411 0.91%

Alain Bucher (DIV) : 965 2.15%

David Duss (REG) : 3 818 8.50%

Aimé Sense (EXG) : 299 0.67%

Claude Holler (DVG) : 17 0.04%



5ème circonscription



Julien Wostyn (EXG) : 213 0,64%

Abdellatif Timdouine (PS) : 838 2,50%

Florence Peter (EELV) : 1 106 3,30%

Bertrand Grosz (PCF) : 207 0,62%

Olivier Becht (DVD) : 10 211 30,46% ballotage

Christelle Ritz (FN) :4 097 12,22%

Guillaume Reffay (DIV) : 238 0,71%

Kadir Guzle (DIV) : 227 0,68%

Ghislaine Rouge Dit Gaillard (REG) : 1 188 3.54%

Jean Bitterlin (ECO) : 415 1.24%

Cécile Lehr (REM) : 11 043 32,94% ballotage

Laure Gisie (DIV) : 458 1.37%

Pascal Tschaen (DLF) : 601 1.79%

Alex Saint-Phor (DIV) : 212 0.63%

Geneviève Enggasser (LFI) : 2 469 7.37%



6ème circonscription



Philippe Duffau (LFI) : 3 432 8.87%

Lara Million (DVD) : 3 244 8.39%

Sylvain Marcelli (FN) : 6 696 17.31% ballotage

Christophe Pouysegur (PCF) : 238 0,62%

Caroline Widloecher-Reymann (DLF) : 619 1.60%

David Bizet (DIV) : 234 0.60%

Bruno Fuchs (REM) : 12 519 32.36% ballotage

Ralph Wicky (ECO) : 717 1.85%

Martine Lapouble-Barthou (ECO) : 507 1.31%

Mehmet Han Simsek (DIV) : 251 0.65%

Nathalie Mulot (EXG) : 269 0.70%

Laurent Roth (REG) : 2 203 5.69%

Mildred Frey (EXD) : 178 0.46%

Pierre Parra (PS) : 980 2.53%

Fausta De Maestri (DIV) :189 0.49%

Francis Hillmeyer (UDI) :6 412 16.57%