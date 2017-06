publié le 11/06/2017 à 20:05

La période électorale touche à sa fin. Dimanche 11 juin, 43 millions de citoyens français ont été appelés à voter pour le premier tour des élections législatives 2017. En tout, ce ne sont pas moins de 7.877 candidats qui se sont présentés aux électeurs pour tenter de rejoindre l’hémicycle.



Le parti qui devrait rafler le plus de sièges est celui de la majorité présidentielle. La République en Marche (REM) est donnée largement favorite au niveau national. La participation s'annonce toutefois faible. À 17 heures, elle était de 40,75%, soit près de 8 points de moins qu'en 2012. Pour l'emporter dès le premier tour, il faut réunir à la fois la moitié des suffrages exprimés et le soutien d'au moins 25% des inscrits. Le second tour aura lieu dimanche 18 juin.



Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes seront mobilisés les dimanches 11 et 18 juin, pour le second tour, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, selon le ministère de l'Intérieur.



Découvrez les résultats des législatives en Guyane (973) circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Cayenne I, Cayenne II, Cayenne III, Cayenne IV, Cayenne V, Cayenne VI, Macouria.



Le duel de second tour opposera comme en 2012, Gabriel Serville député (DVG) sortant à Joëlle Prévot-Madère, présidente de la CGPME Guyane, soutenue par la République en marche, au coude à coude au 1er tour.



2ème circonscription

Approuague-Kaw, Iracoubo, Kourou, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, L'Oyapock, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary.



La députée sortante (apparentée PS) Chantal Berthelot a été éliminée dès le premier tour des législatives dans la seconde circonscription de Guyane.