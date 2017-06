Découvrez les résultats des législatives 2017 dans les Côtes-d'Armor

publié le 11/06/2017 à 20:54

Le parti du président Emmanuel Macron se dirige vers une victoire écrasante aux législatives après le premier tour dimanche, marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record, environ un électeur sur deux ayant boudé les urnes.



Selon les premières estimations par sièges des sondeurs à 20H00, le mouvement présidentiel, la République En Marche (REM), et son allié du MoDem raviraient dimanche prochain entre 390 et 445 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, culminant très nettement au-dessus de la majorité absolue (289 élus).

"Rien n'est joué, il faut rester mobilisé", a cependant tempéré le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.



Découvrez les résultats dans le département des Côtes-d'Armor (22), circonscription par circonscription :





1ère circonscription



Pascal Laporte (REG) 1 062 2,19%

Hervé Denis (EXG) 265 0,55%

Pierre-Yves Lopin (FN) 3 582 7,40%

Guillaume Ropars (DIV) 1 0,00%

Jean-François Philippe (PCF) 1 725 3,56%

Alain Le Fol (EXG) 435 0,90%

Michel Lesage (PS) 6 691 13,82% BALL

Gwenaëlle Gesret (DIV) 281 0,58%

Sylvie Grondin (LR) 5 379 11,11%

Bruno Joncour (MoDem) 19 951 41,20% BALL

Marion Gorgiard (LFI) 6 078 12,55%

Aurélien Danvert (EELV) 2 578 5,32%

Joannic Martin (REG) 394 0,81



2ème circonscription



Viviane Le Dissez (PS) 6 696 12,20%

Odile De Mellon (FN) 5 264 9,59%

Louis Bouan (DVD) 607 1,11%

Didier Deru (LR) 7 576 13,81% BALL

Josette Grimaud (EXG) 358 0,65%

Stuart Lesvier (REG) 569 1,04%

David Douet (DVG) 148 0,27%

Jocelyne Leclerc (EELV) 1 590 2,90%

Hervé Berville (REM) 21 317 38,85% BALL

Michel Desbois (DVD) 2 979 5,43%

Nathan Malissen (DIV) 285 0,52%

Serge Monrocq (ECO) 489 0,89%

Didier Giffrain (LFI) 6 572 11,98%

Erwan Le Garlantezec (REG) 426 0,78%



3ème circonscription





Andrée Kerleguer-Viougea (REG) 504 0,98%

Jean-Michel Viel (DIV) 117 0,23%

Olivier Allain (REM) 19 166 37,26% BALL

Franck Laposse (DIV) 162 0,31%

Ronan Glaziou (LFI) 4 950 9,62%

Nicolas Hervé (EELV) 1 853 3,60%

Pierre-Marie Launay (FN) 3 479 6,76%

Christelle Schweitzer (PCF) 991 1,93%

Marc Le Fur (LR) 19 816 38,52% BALL

Martial Collet (EXG) 400 0,78%



4ème circonscription





Sylvie Bourbigot (EELV) 1 630 3,65%

Jean-François Le Bihan (REG) 387 0,87%

Thierry Perennes (EXG) 510 1,14%

Sylvie Lironcourt (EXG) 339 0,76%

Martine Tison (LR) 3 251 7,28%

Nicolas Noel (DIV) 298 0,67%

Murielle Lepvraud (LFI) 4 925 11,03%

Jean Pierre Le Neun (REG) 963 2,16%

Annie Le Houérou (PS) 8 093 18,12% BALL

Sandrine Madec (FN) 4 224 9,46%

Yannick Kerlogot (REM) 15 412 34,50% BALL

Cinderella Bernard (PCF) 4 639 10,38%



5ème circonscription



Marie-Françoise Le Ray (DIV) 452 0,77%

Eric Robert (PS) 5 122 8,67%

Jean-Yves de Chaisemartin (UDI) 9 470 16,03% BALL

Benoît Dumont (PCF) 1 325 2,24%

Hervé Chuberre (EXG) 236 0,40%

Jean-Marc Le Luyer (REG) 392 0,66%

Guillaume Folcher (DIV) 97 0,16%

Marie-Amélie Troadec (LFI) 7 977 13,51%

Eric Bothorel (REM) 24 257 41,07% BALL

Yves Nedellec (EELV) 2 689 4,55%

Trefina Kerrain (REG) 1 371 2,32%

Yann Guéguen (EXG) 445 0,75%

Annick Lebiez (FN) 4 710 7,98%

Marie-Pierre Lecat (DVD) 516 0,87%