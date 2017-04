publié le 23/04/2017 à 20:11

Zéro pointé pour Jacques Cheminade. Candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle, le Franco-Argentin obtient 0,3% des suffrages exprimés, d'après les estimations Kantar Sofres-OnePoint à 20h10. Le candidat du parti Solidarité et Progrès s'était déjà lancé dans la course à l'Élysée en 1995 et en 2012. Après de longs mois de campagne, marqués par plusieurs primaires, Jacques Cheminade devrait clore sa troisième tentative à la dernière position.





Crédité de moins de 0,5% des intentions de vote dans les sondages, Jacques Cheminade, qui se décrit comme "gaulliste de gauche", se positionne contre, dit-il, le "sérail politique qui a pactisé avec l'empire de l'argent". Pendant la campagne présidentielle, le candidat défendait l'établissement d'un "nouvel ordre économique et international", avec les membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Au micro de RTL, il avait déclaré être animé par "la trahison de François Hollande, lorsqu'il a renoncé à son discours du Bourget", au cours duquel il avait promis de faire de la finance son ennemi.

