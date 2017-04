publié le 23/04/2017 à 20:00

Après plus d'un an de campagne, la bataille des primaires de droite en novembre, de gauche en janvier, et le renoncement de François Hollande à briguer un second mandat, les Français étaient appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle dimanche 23 avril. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, récolte 1% des suffrages exprimés, selon les estimations Kantar Sofres-OnePoint, à 20h10. Il ne se qualifie donc pas pour le second tour du 7 mai.

François Asselineau s'est invité pour la première fois dans la liste des candidats à la présidentielle. Contre toute attente, le président de l'UPR a, en effet, réussi à créer la surprise en réunissant plus de 500 parrainages d'élus. Comme Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou Jean-Luc Mélenchon, François Asselineau fait partie des eurosceptiques convaincus. Il aura marqué cette campagne de son empreinte avec ses propositions anti-Union européenne, de laquelle il proposait à la France de sortir. L'euro, monnaie commune, et l'Otan étaient, selon lui, également à bannir.





