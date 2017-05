publié le 08/05/2017 à 03:55

Après plusieurs mois d'une longue campagne présidentielle, les Français ont tranché. Les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 7 mai à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Qu'ont voté les Nantais ?



Marine Le Pen : 13,48%

Emmanuel Macron : 86,52%

Au premier tour de la présidentielle, dimanche 23 avril, le chef-lieu du département de la Loire-Atlantique avait placé Emmanuel Macron en tête (30,83%) devant Jean-Luc Mélenchon (25,47%) et François Fillon (20,25%).



Figure de la vie politique nantaise, Jean-Marc Ayrault a dirigé la ville pendant 23 ans, de 1989 à 2012, avant d'être nommé Premier ministre de François Hollande. La région des Pays de la Loire était également aux mains des socialistes jusqu'en 2015. La droite avait remporté les élections et Bruno Retailleau, sénateur et président du groupe LR au Sénat est depuis à la tête de la région. Soutien indéfectible de François Fillon, il a été le coordinateur de la campagne présidentielle du candidat.



Pour retrouver tous les résultats, rendez-vous notre page entièrement dédiée à la présidentielle.