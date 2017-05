Résultat élection présidentielle 2017 : Macron en tête à Mayotte

Les électeurs de l'archipel ont placé Emmanuel Macron en tête de ce second tour, avec 57,15% des voix. (illustration)

publié le 08/05/2017 à 04:00

Les Français ont tranché. Emmanuel Macron sera le 25ème président de la République française. Le leader d'"En marche" a recueilli 65,7% des voix face à Marine Le Pen qui elle a obtenu 34,3% des suffrages exprimés, selon les premières estimations de Kantar-Sofres-OnePoint pour RTL. Sur l'archipel de Mayotte, c'est François Fillon qui était arrivé en tête au premier tour, avec 32,6% des voix, suivi de Marine Le Pen, à 27,28% et d'Emmanuel Macron, qui avait récolté 19,13% des suffrages. Mais pour ce second tour, quel a été le choix des Mahorais ?



Emmanuel Macron : 57,15%

Marine Le Pen : 42,85%

Mayotte, considéré comme un département d'outre-mer français et une région ultrapériphérique de l'Union européenne, avait voté majoritairement pour Nicolas Sarkozy lors de la précédente élection. Le président sortant avait recueilli 50,95% des voix au second tour en 2012, contre 49,05% pour François Hollande. En revanche en 2007, c'est la candidate socialiste qui l'avait largement emporté. Ségolène Royal avait en effet convaincu 60,04% des électeurs Mahorais, contre 39,96% pour Nicolas Sarkozy, alors en lice pour son premier (et seul) mandat.