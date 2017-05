publié le 08/05/2017 à 04:22

Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont tranché. Les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 7 mai pour le second tour de l'élection présidentielle. Qu'ont voté les Occitans ?



Marine Le Pen : 37,01%

Emmanuel Macron : 62,99%

Au premier tour, dimanche 23 avril, les habitants d'Occitanie avaient placé Marine Le Pen en tête, avec 22,98 % des voix, devant Emmanuel Macron (22,32%) et Jean-Luc Mélenchon (22,14%).



La Parti socialiste dirige la région depuis les dernières élections. Toulouse, siège de la préfecture, est une ville qui s'ancre traditionnellement à gauche. Lors de l'élection présidentielle de 2012, François Hollande est arrivé confortablement en tête au second tour (62,54%), face à Nicolas Sarkozy au second tour.



