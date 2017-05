publié le 08/05/2017 à 05:53

Après plusieurs mois d'une longue campagne présidentielle, les Français ont tranché. Les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 7 mai à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Qu'ont voté les habitants de cette région qui regroupe les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.



Marine Le Pen : 31,35 %

Emmanuel Macron : 68,65 %

Au premier tour, dimanche 23 avril, la région Nouvelle-Aquitaine avait opté pour Emmanuel Macron (25,12%) devant Jean-Luc Mélenchon (20,75%) et Marine Le Pen (18,89%).





La région Nouvelle-Aquitaine est dirigée par le socialiste Alain Rousset, lequel a affirmé avoir voté pour Emmanuel Macron au premier tour du scrutin et à appelé "tous les électeurs et toutes les électrices à se reporter sur lui au deuxième tour d'une manière massive". L'actuel maire Bordeaux Alain Juppé, est l'un des cadres des Républicains. Défait face à François Fillon lors de la primaire de la droite et du centre de novembre, il avait soutenu son ancien rival lors du premier tour de l'élection présidentielle. Après la défaite de son camp le 23 avril, il avait été parmi les premiers responsables politiques à appeler à voter pour Emmanuel Macron, affirmant que "si Marine Le Pen venait à dépasser les 40%, ce serait un nouveau séisme politique".



