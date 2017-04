Résultat élection présidentielle 2017 dans le Grand Est

publié le 24/04/2017 à 06:58

Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont tranché. Les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 23 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Qu'ont voté les électeurs de la région Grand Est ?





François Fillon : 19,73 %

Marine Le Pen : 27,78 %

Jean-Luc Mélenchon : 16,31 %

Benoît Hamon : 5,09 %

Emmanuel Macron : 20,72 %

Jacques Cheminade : 0,20 %

Nicolas Dupont-Aignan : 6,13 %

Philippe Poutou :1,16 %

Jean Lassalle : 1,03 %

François Asselineau : 1,02 %

Nathalie Arthaud : 0,82 %

Marine Le Pen a réalisé un carton plein dimanche dans le Grand Est (3 millions d'électeurs), où elle est arrivée en tête partout, avec des scores dépassant 30% des suffrages dans 5 des 10 départements. Dans cette nouvelle "grande région" - où le numéro deux du FN, Florian Philippot, s'était largement imposé au premier tour des élections régionales fin 2015, avant de s'incliner au second - la frontiste améliore nettement son score par rapport à la présidentielle de 2012 : elle totalise 27,78% des voix (soit 4 points de plus qu'il y a 5 ans).

En Lorraine, où François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient arrivés au coude à coude en 2012 avec un peu plus de 25% des voix chacun, l'effondrement du parti socialiste s'est particulièrement fait sentir dans une des villes phare du quinquennat qui s'achève: Florange. Là où François Hollande avait recueilli plus de 32% des suffrages, Benoît Hamon en engrange 7,3%, très loin derrière Marine Le Pen, en tête avec près de 30%, et surtout loin derrière Jean-Luc Mélenchon.



