Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont tranché. Les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 23 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Qu'ont voté les Amiénois ?



François Fillon : 14,58 %

Marine Le Pen : 18,42 %

Jean-Luc Mélenchon : 24,87 %

Benoît Hamon :6,96 %

Emmanuel Macron : 28,01 %

Jacques Cheminade : 0,19 %

Nicolas Dupont-Aignan : 3,55 %

Philippe Poutou : 1,11 %

Jean Lassalle : 0,57 %

François Asselineau : 0,96 %

Nathalie Arthaud :0,78 %

En 2012, les habitants de la capitale de la Somme avaient porté François Hollande en tête du premier tour avec 33,74 % des voix, devant Nicolas Sarkozy (22,6 %) et Marine Le Pen (16,56 %). Au second tour, les Amiénois avaient préféré le socialiste avec 59,85 % des voix contre 40,15 % pour le candidat de l'UMP.

Brigitte Fouré est la maire (UDI) d'Amiens depuis 2014. Si elle soutenait Bruno Le Maire lors de la primaire de la droite, elle n'a pas officiellement annoncé soutenir un candidat dans cette campagne présidentielle. L'édile avait par ailleurs apporté son parrainage à Rama Yade. Reste à savoir si Brigitte Fouré donnera des consignes de vote pour le second tour, dans la ville qui a vu naître et grandir un certain Emmanuel Macron.



