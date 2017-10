René Frydman est l’invité de RTL

publié le 26/10/2017 à 03:32

Gynécologue des hôpitaux de Paris et professeur des universités depuis 1979, René Frydman a participé à la naissance du premier bébé éprouvette en France, ainsi que celles des premiers bébés français conçus à partir d’ovocytes congelés.



Au second tour de l’élection présidentielle de 2017, il a apporté son soutien à Emmanuel Macron, estimant qu’il était le seul "qui a pris le temps de comprendre les enjeux de la procréation médicalement assistée". Dans son livre Le Droit de choisir, paru quatre mois plus tôt, il plaidait pour un changement de la législation française, alors qu'il milite pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.

Mais le président de la République semble aujourd’hui entretenir le flou autour de l'extension de la PMA aux couples de femmes homosexuelles. Lors de l’interview présidentielle du 15 octobre il a refusé de répondre clairement par "oui" ou par "non" à Anne-Claire Coudray qui l’interrogeait à ce sujet.



"Je pense qu'à partir du moment où on a accepté, pour des femmes vivant en couple, de bénéficier de la procréation médicalement assistée, il est normal, compte tenu du fait que nous reconnaissons qu'une mère peut être seule ou que deux femmes puissent être en couple, de reconnaître ce droit aux femmes seules et aux couples de même sexe", avait-il expliqué, avec hésitation.



