publié le 16/11/2017 à 11:25

La République En Marche élit son délégué général samedi 18 novembre à Lyon. Si Christophe Castaner, adoubé par l'Élysée, est le seul candidat à la fonction, quatre listes se disputent les sièges du bureau exécutif du parti.



Invité de RTL jeudi 16 novembre, Joachim Son-Forget, député REM des Français de l'étranger, présente une liste dissidente - "Territoires en marche" - à celle qui a la préférence de Christophe Castaner.

Est-il le député "très contrariant" de La République En Marche, comme l'écrit le journal L'Opinion ? "Je trouve intéressant que le challenger grandisse, qu'il inquiète, qu'il créé de l'émulation. Ça permet que la fin du film ne soit pas spoilée. On va samedi à Lyon avec du suspense et la volonté de gagner pour notre liste", estime celui pour qui la "loyauté envers le président de la République et le programme présidentiel" est la ligne directrice.



Un problème de démocratie ?

Une centaine d'adhérents REM a annoncé dans une tribune qu'ils quitteraient le parti vendredi 17 novembre, à la veille de l'élection programmée de Christophe Castaner, pour dénoncer le manque de démocratie. Y a-t-il un problème en la matière ? "On peut toujours faire mieux. On a besoin d'une bouffée d'air frais et la fenêtre doit être ouverte. Les choses peuvent être plus horizontales : plus de transparence, plus de places aux militants", lance le député, qui plaide pour une élection du délégué général à bulletins secrets.



Dans le même temps, le député ne critique pas frontalement l'organisation interne du parti. Et refuse de donner son avis sur l'opportunité de maintenir ou non Christophe Castaner, futur leader du parti, au gouvernement. N'y a-t-il pas un risque que la candidature de sa liste soit un alibi de la démocratie interne ? Encore une

fois, la question restera sans réponse.