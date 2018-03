et Christelle Rebière

publié le 19/03/2018 à 13:49

Assurance chômage, Code du travail, SNCF... Le gouvernement d'Édouard Philippe mène les réformes tambour battant conformément aux promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. Un rythme des réformes qui froisse les partenaires sociaux, et peut donner le tournis, d'autant qu'il s'agit de sujets très épineux qui exposent le gouvernement à la protestation, à l'image de la grève des services publics prévue le 22 mars.



Le gouvernement réforme-t-il trop vite ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre Sacha Houlié, député La République en Marche de la Vienne, sur RTL. "Il y a un paradoxe à dire que beaucoup de situations sont aujourd'hui délicates, c'est le cas dans les Ehpad, sur la formation professionnelle (...) et puis de dire au final il faudrait aller plus lentement, il faudrait faire moins vite, ou il faudrait carrément ne pas faire", relève-t-il.

"Dans la stratégie qui est la nôtre, de dire que des situations sont périlleuses, que des situations sont définitivement bloquées, il faut aller vite", explique Sacha Houlié ce lundi 19 mars. Il défend donc le calendrier parlementaire chargé pour "agir vite". "Car c'est le seul moyen d'avoir des résultats", insiste l'élu.