Depuis maintenant neuf jours, les gardiens de prison ont entamé une mobilisation d'une ampleur rare pour dénoncer les violences dont ils sont régulièrement victimes et le manque de moyens alloués aux centres pénitentiaires. Le confit semble s'enliser puisque mardi 23 janvier, leurs syndicats ont quitté la table des négociations, rejetant les propositions du gouvernement, y compris sur leurs primes.



Les trois syndicats, Ufap-Unsa (majoritaire), FO et CGT-Pénitentiaire, ont appelé à poursuivre le mouvement de blocage des établissements pénitentiaires. Cette crise des prisons est l'une des plus importantes depuis 25 ans, et un défi pour le gouvernement.

Ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati s'est rendue à Perpignan mardi pour soutenir les gardiens de prison en grève depuis une semaine. Invitée de RTL ce mercredi matin, elle jugera la solution proposée par le gouvernement et quelle solution pourrait être envisagée pour une éventuelle sortie de crise.

