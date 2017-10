publié le 16/10/2017 à 23:06

150 maires, venus de toute la France, étaient réunis à Grigny (Essonne) à l'occasion des 40 ans de la politique de la Ville. Ils appellent, lundi 16 octobre, le gouvernement à un sursaut et une réponse nationale en faveur des quartiers populaires, et ce, après les annonces de restrictions budgétaires. C'est "l'appel de Grigny".



Les signataires, "réunis spontanément et sans aucune idée partisane", ont choisi Grigny comme un symbole. Cette ville abrite une large partie de La Grande Borne, l'une des cités les plus sensibles d’Île-de-France, en lisière de laquelle des policiers avaient été attaqués il y a un an avec des cocktails Molotov.

Mais il n'y a pas que les banlieues parisiennes qui sont concernées. Rodolphe Thomas, premier magistrat de la commune d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), affirme au micro de RTL qu'il y a "urgence" pour ces collectivités locales. Il exhorte le gouvernement à écouter les "acteurs de terrain" et de revoir sa copie concernant le "coup de rabot sur le contrat de Ville et la baisse des contrats aidés". Le gouvernement a en effet prévu de supprimer 46,5 millions d'euros de crédits alloués à la politique de la ville.



Le texte appelle également à la désignation d'un ministre de la Ville au rang de ministre d'État, et non plus intégré comme actuellement dans le ministère de la Cohésion des territoires. Ce serait un "signal politique fort", d'après les signataires.