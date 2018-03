publié le 04/03/2018 à 16:13

Aéroports de Paris, le gestionnaire de Roissy et d’Orly, sera-t-il privatisé ? "Je n'ai pas entendu que le gouvernement ait annoncé la privatisation d'Aéroport de Paris. Le gouvernement a annoncé qu'il réfléchissait à des sessions de participation pour un objet bien simple de financer l'innovation dont notre économie a besoin. Pour l'instant, on regarde au cas par cas et aucune décision n'a été prise", a indiqué Élisabeth Borne.



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministre des Transports a affirmé que "le contrôle d'Aéroports de Paris, sa régulation, le fait que les investissements dont on a besoin soient réalisés, c'est distinct de la propriété du capital. La décision n'est pas prise". Et d'ajouter : "Il y a des très beaux investisseurs en France. C'est un actif stratégique".



L'État a empêché la prise de contrôle de l'aéroport de Toulouse par le groupe chinois Casil, ayant décidé de ne pas lui céder les 10,01% du capital qu'il possédait encore. En avril 2015, il avait vendu 49,99% du capital de la société de gestion à Casil Europe, holding française créée par le groupe d'État chinois Shandong High Speed Group. "On ne cédera pas les 10,01%" à Casil, a déclaré à l'AFP une source gouvernementale, confirmant une information de BFMTV. "Pour le moment on ne bouge pas", a ajouté cette source.