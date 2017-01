ÉCLAIRAGE - Dimanche 15 janvier dès 18 heures, aura lieu le deuxième débat de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Un débat avec des contraintes légèrement différentes du premier.

Crédit : THOMAS SAMSON JOEL SAGET / AFP Sept candidats sont sur la ligne de départ à la primaire de la gauche des 22 et 29 janvier 2017.

par Marie de Fournas publié le 15/01/2017 à 17:35

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Tirage au sort et temps de parole plus court. Ce dimanche 15 janvier, les sept candidats de la gauche se retrouvent pour la deuxième fois dans le cadre d'un débat télévisé et radio. La rencontre diffusée en direct sur BFM, i>Télé et RMC à partir de 18 heures, durera deux heures et demie. Le règlement du débat change légèrement par rapport au premier, organisé le 12 janvier, par RTL, L'OBS et TF1.



Au niveau du temps de parole, Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias auront seulement une minute pour répondre aux questions qui leur seront posées. Ils disposeront également d'une minute pour échanger et s'expliquer avec un candidat qui les aurait interpellés. Lors du premier débat les sept participants disposaient de 90 secondes maximum pour répondre aux questions et de 45 pour "un droit de réponse".

Jean-Luc Bennahmias sera le premier à s'exprimer

Autre changement, les candidats ont été soumis à un tirage au sort pour l’ordre dans lequel ils seront placés sur le plateau et dans lequel ils commenceront à s’exprimer. Jean-Luc Bennahmias sera le premier à intervenir, suivi de Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Manuel Valls, François de Rugy et enfin Sylvia Pinel.