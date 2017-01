Le réseau social a donné des détails concernant le suivi de l’événement par ses utilisateurs.

Crédit : PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP Les sept candidats de la primaire de la gauche, le 12 janvier 2017

par Julien Absalon publié le 13/01/2017 à 11:38

Suivi par 3,8 millions de téléspectateurs, jeudi 12 janvier, le premier débat de la primaire de la gauche a également suscité beaucoup d'intérêt sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. "Pas moins de 207.102 tweets comportant des termes associés à #PrimaireLeDébat ont été publiés dans la soirée", indique Twitter sur son compte dédié au suivi de la politique française.



Friand de statistiques en tout genre, aussi bien sérieuses qu'insolites, l'oiseau bleu a délivré la liste des moments les plus tweetés durant le débat. Le premier concerne le coup de gueule de Jean-Luc Bennahmias sur le sort réservé aux petits candidats. Pour le deuxième, il s'agit du mot "fierté" employé par Manuel Valls pour qualifier le quinquennat de François Hollande. L'ancien premier ministre a également fait mouche lorsqu'il a dû s'exprimer sur les questionnements autour de la loi Travail.

¿¿ Les 5 moments les plus Tweetés de #PrimaireLeDébat https://t.co/YHWJGSx3V6 — Twitter Politique (@TwitterPolFR) 12 janvier 2017

Les twittos ont beaucoup ri

En outre, une infographie a été réalisée par Twitter pour montrer le classement des gains d'abonnés auprès des comptes officiels des candidats. Il s'avère ainsi que Benoît Hamon est le candidat qui a le plus bénéficié de ces deux heures d'antenne, devant Vincent Peillon et Arnaud Montebourg. En revanche, Manuel Valls est bon dernier. Cependant, l'ex-chef du gouvernement reste celui qui dispose du plus grand nombre de followers (547.000).

¿ Découvrez l'évolution des abonnés pour chaque candidat pendant #PrimaireLeDébat sur https://t.co/F5cCXVCsFM pic.twitter.com/ghrJ4vZtR9 — Twitter Politique (@TwitterPolFR) 12 janvier 2017

Enfin, de façon plus étonnante, la firme de San Francisco propose aux internautes de découvrir les emojis les plus utilisés pour chaque candidat. Surprise : le smiley qui pleure de rire est celui qui arrive en tête pour les sept candidats.