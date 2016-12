"Le Figaro" a calculé l'argent dépensé par les candidats à la primaire de la droite et du centre, en fonction des voix récoltées.

Crédit : WITT/SIPA Jean-François Copé a inauguré sa campagne, le 31 mai 2016

par Marie-Pierre Haddad publié le 20/12/2016 à 15:36

Combien ont coûté chaque vote aux candidats de la primaire de la droite et du centre ? En 2016, plus de 10 millions d'euros ont été investis par les sept candidats au scrutin, François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Selon Le Figaro qui s'est penché sur les calculs, "avec un corps électoral mobilisé de 8,7 millions participants, chaque voix obtenue aura impliqué un investissement moyen situé autour de 1,20 euro".



Le grand gagnant de la primaire de la droite et du centre a réussi à maintenir son équilibre avec 3,5 millions d'euros récoltés "et autant de dépenses", précise Le Figaro. Quant à Alain Juppé, le candidat a récolté, depuis novembre 2014, 3 millions d'euros, dont 2 millions en 2016. "Avec une dépense totale de 2,8 millions pour l'année, chaque voix juppéiste a exigé un peu plus de 1 euro d'investissement", explique le journal. Il aura tenu une campagne qui se sera avérée moins coûteuse que l'estimation faite dans son budget prévisionnel. Reste Nicolas Sarkozy pour clôturer le top trois de la primaire. L'ancien président de la République n'a pas dépensé l'intégralité de l'enveloppe de 1,5 million d'euros à sa disposition.



Chez Jean-François Copé, l’addition est plus salée. Le candidat a investi 390.000 euros et 12.787 personnes ont voté pour lui. Chaque bulletin a donc coûté 30,5 euros. Même constat pour Bruno Le Maire. "Les 2,1 millions investis ne lui ont permis d'obtenir que 102.168 voix, soit un investissement de plus de 20 euros par électeur", explique Le Figaro.