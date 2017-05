publié le 05/05/2017 à 12:36

Vendredi 5 mai à minuit sonnera la fin de la campagne présidentielle et le début de la période de réserve. Moins de 48 heures après, la France aura un nouveau président de la République : Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Après des mois de meetings, déplacements, d'interviews, le moment est venu de faire le point sur ces derniers mois.



Pour Élizabeth Martichoux, il y a eu une fracture pendant cette campagne présidentielle. "Au début, avec la primaire de la droite, il y a eu beaucoup d'intensité y compris en termes de contenu, et puis on a vu que petit à petit, on s'acheminait vers une campagne qui était tout aussi extraordinaire, imprévisible, violente mais qui a perdu de cette intensité sur le fond". Selon la chef du service politique de RTL, cela s'est traduit par un débat d'entre-deux tours qui a peu passionné les foules, avec seulement 16 millions de téléspectateurs.

François Lenglet et Nicolas Domenach sont plus optimistes. Pour le premier, "cette campagne nous emmène sous des dehors grimaçants à des choses positives". Il considère que l'effondrement des partis traditionnels "c'est spectaculaire mais nécessaire, et en route depuis longtemps". Quant au second, il explique qu'un "vieux monde s'écroule et un neuf apparaît. S'il est engendré dans des douleurs, des colères, il y a ce que espérait depuis longtemps", c'est-à-dire sortir "d'un partage de la vie politique qui devenait paralysant", estime l'éditorialiste.

Le regard des spécialistes se tourne déjà vers le 3ème tour et les législatives, qui vont conditionner l'avenir politique du pays. Si le FN obtient "un groupe important à l'Assemblée nationale, ça va être le pôle autour duquel va se recomposer la droite", suggère Elizabeth Martichoux. "Je ne sais pas si les électeurs et les députés de droite voudront poursuivre un chemin avec elle", tempère Alba Ventura, qui souligne qu'il "s'est passé quelque chose avec le débat de l'entre-deux tours : Marine Le Pen, au-delà de ses invectives et de ces vociférations, a perdu beaucoup de crédibilité".



"Pas forcément avec elle mais avec le Front national ?", l'interroge Elizabeth Martichoux. "Tout dépend de sa position après le second tour. Si elle en ressort affaiblie, ça va tanguer dans son parti et des gens voudront prendre sa place". L'éditorialiste cite même Marion Maréchal-Le Pen, qui selon elle "pointe le bout de son nez".