Présidentielle 2017 : "On a totalement perdu nos repères", pour Alba Ventura

publié le 14/04/2017 à 08:37

À mesure que le premier tour de l'élection présidentielle approche, la campagne est de plus en plus tendue, de plus en plus figée, de plus en plus incertaine. Des incertitudes dans les campagnes précédentes il y en a déjà eu, il y a même eu un "coup de tonnerre" en 2002 lorsque Lionel Jospin est éliminé au premier tour. À l'inverse en 95, le même Lionel Jospin sort du chapeau à la faveur du duel Chirac/Balladur. On pourrait citer d'autres exemples. Des incertitudes, des surprises, il y en a eu.



Il y a toujours eu des tensions. La nouveauté, c'est que l'on est dans un combat rapproché à quatre. On n'a plus seulement 2 candidats qui se disputent le fauteuil, classique. On a 4 candidats, certes deux favoris et 2 challengers, mais ils sont tellement proches que l'on est dans la marge d'erreur. C'est tellement serré, que la bataille se fait au couteau. C'est pour ça qu'un Mélenchon prédit que "vous allez cracher du sang si vous élisez, Macron, Fillon ou Le Pen". C'est pour ça qu'un Fillon rebaptise un Mélenchon "capitaine du Titanic", quand il ne cherche pas à démontrer l'existence d'un "cabinet noir" et c'est pour ça qu'un Macron cogne Fillon "candidat de la droite des affaires". Et qu'une Marine Le Pen se moque de la "lutte de bac à sable entre Macron et Fillon".

C'est comme s'il n'y avait plus de campagne, plus aucun thème de campagne, plus d'idées Alba Ventura Partager la citation





C'est comme s'il n'y avait plus de campagne, plus aucun thème de campagne, plus d'idées, plus rien n'accroche. Il n'y a plus que des meeting ou les uns insultent les autres, et les autres font siffler les uns. C'est aussi ce qui fait que le jeu n'est pas plus clair, que tout semble figé. D'autant que cette campagne a été extrêmement longue et que les débats de la présidentielle au fond ont commencé au moment des primaires. Il y a eu 6 débats au total, entre la primaire de droite et celle de gauche.

Et à côté de ces primaires il y avait Macron, Le Pen et Mélenchon qui ne restaient pas silencieux sur des sujets aussi variés que la sécurité sociale, le nombre de fonctionnaires, la gouvernance, le revenu universel, le droit du travail, etc. Même si on peut regretter qu'il n'y en ait pas eu assez sur l'Europe, la politique étrangère ou l'écologie. Donc beaucoup a été brassé depuis des mois et des mois, les affaires sont venues plomber le débat, les partis politiques ont été bousculés, le clivage gauche-droite a volé. On a totalement perdu nos repères !