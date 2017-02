Présidentielle 2017 : "Ne jamais évoquer la défaite, car ce serait la provoquer"

publié le 15/02/2017 à 11:01

"Ce sont des compétiteurs et des combattants hors normes, mais qui ont tous leurs trucs, leurs superstitions, leurs petites manies et leurs stratégies pour tenir le coup", explique Nicolas Domenach à propos des politiques engagés dans la course à la présidentielle. La première règle : "Paraître inentamable pour le grand public comme devant les proches, qui ne doivent pas percevoir vos faiblesses". Il s'agit d'"attaquer et cogner comme un sourd", sachant que la meilleure défense est encore l’attaque.



"Ça fait du bien et ça ressoude votre camp menacé de débandade. François Fillon l’applique imperturbablement cette vieille règle, en dénonçant le complot des médias, des juges, du pouvoir et en s’efforçant de poursuivre sa marche en avant, comme si de rien n’était, mais regardez bien le bout de ses doigts", poursuit le journaliste, qui note que le candidat de la droite fait de la dermatillomanie (un trouble obsessionnel qui consiste à pincer sa peau ou gratter des plaie, ndlr).

Autre règle émise par Nicolas Domenach : "Ne pas reculer et ne jamais envisager la défaite, ne jamais l’évoquer car ce serait la provoquer, par superstition et pour ne pas montrer un signe de faiblesse". Sans oublier de "conserver la forme : "Pas d’alcool, pas de plats lourds, marcher ou courir et surtout dormir".