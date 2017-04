publié le 13/04/2017 à 15:14

Nathalie Arthaud a mis en garde, mercredi 12 avril, contre Jean-Luc Mélenchon notamment, appelant à "ne pas regarder ces programmes" et à "ne pas croire en ces beaux parleurs". "Ne regardez pas tous ces programmes, ne croyez pas ces beaux parleurs", a martelé Nathalie Arthaud sur BFMTV, en évoquant notamment le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, en progression dans plusieurs récents sondages à l'approche du premier tour. "Ah oui, ils ont un mot pour dénoncer. Mais au pouvoir, ils seront la courroie de transmission du grand capital, comme toujours", ajoute-t-elle.



Interrogée sur son éventuelle proximité avec Jean-Luc Mélenchon, la candidate d'extrême gauche a répondu : "Non, il n'est pas proche de nous. Autant je me retrouve dans certaines dénonciations, autant je ne suis pas d'accord quand il explique qu'il suffira de voter pour lui pour résoudre tous ces problèmes-là". Pour la candidate Lutte Ouvrière, "c'est complètement utopique de croire que l'on peut gouverner de façon juste une société (...) basée sur l'inégalité et sur l'exploitation de l'homme par l'homme".



Appelant à "une révolte consciente" des travailleurs, elle a souligné qu'elle "ne rêve pas de l'Élysée", contrairement à "Jean-Luc Mélenchon [qui] explique que, lui au pouvoir, il va tout changer". La candidate de Lutte ouvrière a rappelé que "le monde du travail a cru en Mitterrand, en Jospin et même en Hollande". Dénonçant une "comédie électorale" et "pêche aux voix" car "on ne changera pas notre sort par les urnes", Nathalie Arthaud a cité un seul avantage de la campagne présidentielle : "On peut s'exprimer collectivement".



Nathalie Arthaud répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux, le 14 avril, dès 7h45. Une interview à suivre sur RTL et en direct vidéo sur RTL.fr