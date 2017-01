LE CHIFFRE DU JOUR - Les deux candidats étaient en meeting à quelques jours d'écart dans le Puy-de-Dôme.

Crédit : AFP Emmanuel Macron a su attirer davantage de personnes que l'ancien Premier ministre Manuel Valls.

par Camille Kaelblen publié le 12/01/2017 à 18:25

Emmanuel Macron marque le point. En meeting à Nevers le 6 janvier, le candidat d'"En Marche!" a fait salle comble, réunissant 2.000 personnes selon les organisateurs de l'événement. Quatre jours plus tard, c'était au tour de Manuel Valls de s'exprimer devant les habitants de Clermont-Ferrand. L'ancien Premier ministre n'a toutefois pas rencontré le même succès que son rival : sa réunion publique, qui se tenait dans un gymnase, n'a été écoutée que par 300 personnes.



Coiffé au poteau dans le Puy-de-Dôme, Manuel Valls ne fera pas non plus d'étincelles à Rennes, la prochaine étape de sa tournée. L'ancien Premier ministre a en effet annulé son meeting pour cause d'incompatibilité d'emploi du temps", selon ses proches.



Comme dans toute campagne présidentielle, ces chiffres doivent cependant être pris avec des pincettes, le comptage des têtes dans les meetings n'étant pas une science exacte. Et en particulier dans le camp d'Emmanuel Macron, où l'on aurait tendance à gonfler le nombre de personnes présentes. À l'issue de son premier grand meeting Porte de Versailles, l'ancien ministre de l'Économie s'était ainsi targué d'avoir réuni 15.000 personnes. Or, selon un article de l'Opinion,ils n'auraient en fait été que 8.500.