"Les Français ont voulu renverser la table, mais le menu ne leur convient pas"

publié le 17/04/2017 à 08:02

On répète inlassablement que cette élection présidentielle est icertaine, que rien n'est joué, que quatre candidats se disputent la première et la deuxième place et que c'est le grand flou à une semaine du premier tour. On répète que les électeurs sont perdus et perplexes. Que veulent les Français ? C'est le vrai sujet. On a compris qu'au moment des primaires, il y avait une volonté farouche de ne plus voir les mêmes têtes. Les Français voulaient du changement, ils voulaient du renouvellement, ils voulaient virer les anciens.



François Hollande l'a compris en décidant de ne pas se représenter. La primaire de droite a balayé Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. La primaire de gauche a sanctionné Manuel Valls. Mais cette clarification-là n'a pas pour autant dissipée le brouillard. Les Français ont voulu renverser la table, mais le menu du jour ne leur convient pas tout à fait. Sinon il n'y aurait pas quatre candidats dans la marge d'erreur des sondages. Les Français découvrent quatre candidats. Mais quatre candidats dans lesquels ils ne se reconnaissent pas ou pas totalement.