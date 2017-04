publié le 15/04/2017 à 11:52

J-8 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Tandis que d'importants meetings se dérouleront en début de semaine - celui d'Emmanuel Macron à Bercy lundi 17 avril ou les "multi-meetings" de Jean-Luc Mélenchon et ses hologrammes - ce samedi 15 avril s'annonce relativement calme pour une dernière ligne droite de campagne présidentielle. Seuls Marine Le Pen - à Perpignan à 15h30 - et François Asselineau - à Marseille à 17 heures - seront en meeting ce jour.



François Fillon se rend au Puy-en-Velay où il est accueilli à 13 heures par Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Benoît Hamon lui sera en Loire-Atlantique puis à Angers (Maine-et-Loire) où il rencontre dans l'après-midi des acteurs de quartiers populaires. Nicolas Dupont-Aignan est dans le Vaucluse puis dans les Bouches-du-Rhône. À 15h30 débutera le meeting de Marine Le Pen au Palais des Congrès de Perpignan. Le meeting de François Asselineau se déroulera un peu plus tard, à 17 heures, au Palais des Congrès Chanot à Marseille.

Suivez la journée de campagne :

12h00 - François Asselineau est en meeting à Marseille ce jour. Invité de RTL ce samedi matin, le candidat de l'Union populaire républicaine (UPR) veut sortir au plus vite de l'Union européenne, de l'Otan et de la zone Euro.



11h50 - Bienvenue dans ce direct qui vous permettra de ne rien manquer de cette nouvelle journée de campagne présidentielle, à huit jours du premier tour.