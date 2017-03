publié le 24/03/2017 à 12:36

La campagne pour l'élection présidentielle semble décidément prendre un tournant résolument technologique. Après l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, qui a permis au candidat de tenir deux meetings à deux endroits différents en février dernier, c'est au tour de Marine Le Pen de mettre à profit les récents progrès techniques au profit de sa campagne. Le FN lance en effet vendredi 24 mars "Marine Plus", une application pour smartphones et tablettes, comme le rapporte LCI.



Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, "Marine Plus" propose à l'utilisateur, en scannant avec son téléphone ou sa tablette les tracts et affiches de campagne de Marine Le Pen, de les voir prendre vie et s'incarner avec la candidate. Pour l'instant, une affiche et deux tracts seulement sont concernés, mais tous les documents de campagne de Marine Le Pen devraient être dans ce cas prochainement.

Une volonté pour le Front national d'utiliser au maximum les canaux de communication les plus modernes et de toucher un public aussi large que possible. C'est ainsi que le vice-président du parti, Florian Philippot, a lancé récemment sa chaîne Youtube. Interrogé par LCI, David Rachline, directeur de la campagne de Marine Le Pen, confie que le parti "utilise déjà beaucoup le web, Facebook, Twitter, mais il faut être présent aussi dans les innovations plus récentes".