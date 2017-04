publié le 19/04/2017 à 10:54

À l'examen des programmes des candidats, Nicolas Domenach prétend qu'il ne faut pas complètement désespérer de l'élection présidentielle. Car ils recèleraient quelques avancées notables. "Il suffit de chercher la petite bête, et la grosse même", lance d'emblée le journaliste. "Pas de doute : nos amies les bêtes ne peuvent qu'applaudir de tous leurs sabots ou de leurs pa-pattes, puisque la souffrance animale enfin a été prise en compte", se félicite-t-il.



"Jusque-là, on s’en moquait. Or tous les candidats se sont fait défenseurs de cette cause, signe d’une évolution majeure", se réjouit-il. Il note que "la prise en considération des animaux est devenue 'une préoccupation progressiste', comme le formule même la trotskiste Nathalie Arthaud qui, un jour peut-être, lancera 'travailleuses, travailleurs, et vous camarades chiens et chats'". Car "la maltraitance animale s'est aggravée avec la société de consommation, et les élevages en batterie, dans des conditions toujours plus barbares ont choqué l'opinion".