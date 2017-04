L'Élysée, un palais qui "n'a jamais été fait pour l'exercice du pouvoir"

publié le 23/04/2017 à 08:34

Le prochain président, peu importe qui il sera, arrivera à l'Élysée le 8 mai prochain. Mais ce palais n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des chefs d'État. "C'est un hôtel particulier achevé en 1720, il y aura trois siècles dans trois ans. C'est un endroit pour le plaisir, la villégiature, la fête, ça n'a jamais été fait pour l'exercice du pouvoir dans ce que cela comporte de technique et de sérieux", raconte Jacques Santamaria, coauteur de L'Élysée, histoire, secrets et mystères (éd. Plon).



L'Élysée est la résidence officielle du président depuis le tout début de la Troisième République. "Au départ, ce n'était pas facile parce que Adolphe Thiers par exemple tenait absolument à être à l'Élysée et puis on lui avait assigné la préfecture de Versailles. Il n'avait pas tellement envie d'y être, alors il y a allait tous les soirs puis il allait à l'Élysée le matin parce que c'était le bureau, mais après cela ça a été la résidence, officiellement, des présidents ", retrace Jacques Santamaria.

Charles de Gaulle, par exemple, n'a jamais porté dans son coeur cette résidence. "Il n'y a pas que de Gaulle, qui voulait les Invalides et, d'abord, le château de Vincennes (...). Il est vrai que l'Élysée, qui est engoncé dans le faubourg Saint-Honoré, ne lui convenait ni physiquement ni moralement. Il voulait des perspectives et il y a quelque chose qu'il détestait : il y avait juste en face du porche d'honneur de l'Élysée : une publicité peinte qui disait 'Atilla, le fléau pour les rats'", raconte l'auteur de L'Élysée, histoire, secrets et mystères.