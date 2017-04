publié le 16/04/2017 à 12:00

Jacques Cheminade a déclaré que le but de sa candidature à l'élection présidentielle était d'être un "éclaireur", afin de révéler chez les Français leur besoin de changement et d'"éviter" des guerres créées par le monde de la finance. "Je viens dire qu'on est à un moment de l'histoire où les Français remettent en cause la démocratie de l'entre-soi. Il n'y a pas de renouvellement réel des hommes ou des idées", a-t-il déclaré au micro de Radio classique, estimant que ses adversaires étaient "l'émanation de l'ancien système".



"Le but de ma candidature, c'est d'être un éclaireur, d'éviter que dans le monde qui vient, il y ait le désordre, la guerre de tous contre tous. Au contraire, il faut qu'il y ait une vision commune. En ce sens, je ne serai pas un prophète de malheur mais un prophète de bonheur, a-t-il défendu. Avec ce système, l'euro est devenu la courroie de transmission de l'ordre financier de l'ordre monétaire international, et pas une force du peuple, pour le peuple, au service du peuple".

L'ancien diplomate propose ainsi de "revenir à un crédit national" et d'"orienter le système financier vers le futur", regrettant que les "technologies du futur" soient aujourd'hui utilisées "pour traiter le travail comme un coût ou une variable d'ajustement". Jacques Cheminade, conscient de ses faibles chances de se qualifier pour le second tour, a indiqué qu'il voterait probablement blanc, quelle que soit la configuration du tête-à-tête final. "Si Macron change, s'il défend une réforme du système bancaire et ne sert plus les intérêts financiers, pourquoi pas", a-t-il néanmoins déclaré, tout en doutant que le leader d'En Marche ! puisse véritablement changer.



