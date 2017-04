publié le 05/04/2017 à 07:14

L'information a été confirmée à RTL lundi 4 avril par un membre de l'équipe de campagne de François Fillon. Le candidat Les Républicains envisageait de se rendre en Irak pour Pâques. Un déplacement à Erbil et dans la zone de combat était à l’étude pour le week-end du 17 avril, jour où les chrétiens célèbrent la fête de Pâques. Un symbole fort à quelques jours seulement du premier tour de l’élection présidentielle pour un candidat qui a souvent tâché de mettre en avant la cause des Chrétiens d'Orient dans sa campagne.



Bien sûr, la préparation de ce voyage se faisait dans le plus grand secret, pour des raisons de sécurité. Mais une fois de plus, il est tombé à l’eau. Cette fois-ci, pour une question de temps, puisque le trajet aurait pris plusieurs jours. À moins d’y aller en avion privé, également pour des raisons de sécurité.

C'est le voyage maudit pour le candidat des Républicains. L'idée avait déjà été envisagée pour Noël, puis repoussée à la fin du mois de janvier, avant d’être annulée à cause de l’éclatement de l’affaire des soupçons d’emplois fictifs de Penelope Fillon. C’est donc la troisième fois que l’équipe de campagne de François Fillon essaie de lui organiser un voyage auprès des Chrétiens d’Orient.