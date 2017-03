publié le 14/03/2017 à 05:00

Le spectre des soutiens de François Fillon s'élargit. Alors que le candidat de la droite a dû faire face à de multiples défections dans son camp, il a reconnu lundi 13 mars discuter "avec Charles Millon", affirmant que ce dernier savait "que la ligne rouge à ne pas dépasser, c'est le Front national".



Lors d'une conférence organisée par Les Amis du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) lundi, l'ancien Premier ministre a déclaré : "Je parle avec Charles Millon. Il a pu faire des erreurs dans le passé. Il sait qu'en ce qui me concerne, toute fréquentation du Front national, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser".

Et d'ajouter : "Si Charles Millon a envie de me soutenir, je ne vois pas pourquoi je ne chercherais pas à rassembler le plus possible les Français qui, justement, peuvent réduire le Front national. L'objectif, ce n'est pas de les repousser vers le Front national, c'est de les conserver dans la droite républicaine. Et pour ça, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit".

Mais si François Fillon a affirmé durant sa conférence de presse de lundi que "Charles Millon n'a jamais fait partie de [son] organigramme de campagne, jamais", après que plusieurs médias l'affirmaient, l'intéressé s'est entretenu avec le site Salade Lyonnaise, comme le rapporte Le Figaro.



"Je suis dans l'équipe de Fillon depuis le début. Je suis en charge au sein du pôle cohésion de 'la France de la diversité'. C'est-à-dire que j'informe, j'organise et je mobilise la France des cinq continents pour la campagne. De l'Afrique au Maghreb, en passant par l'Océan Indien", a ainsi expliqué Charles Millon.



Ce dernier, ancien ministre de la Défense au cours du premier quinquennat de Jacques Chirac, avait été exclu de l'UDF (parti de centre droit dissout en 2007) après avoir été élu président de la région Rhône-Alpes grâce aux voix du Front national.