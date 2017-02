publié le 22/02/2017 à 16:24

La fronde des députés socialistes ne désenfle pas. Benoît Hamon ne parvint pas à rassembler derrière sa candidature, malgré sa victoire à la primaire de la gauche. Une réunion du groupe socialiste a eu lieu, le 14 février dernier. Le Canard Enchaîné de ce mercredi 22 février révèle que le député vallsiste Christophe Caresche ne digère toujours pas le fait que l'ancien ministre ne soutienne pas les "bons résultats" du gouvernement.



De même pour Malek Boutih, vallsiste de la première heure, qui indique que "depuis ce week-end, c'est devenu une affaire de racailles. Or Marine Le Pen peut l'emporter et on va se faire balayer, si on ne réagit pas. On ne peut pas placer ces racailles et la police sur le même plan. Les racailles cherchent à structurer la population autour de son identité religieuse".

Mais selon le journal, le député hamoniste Daniel Goldberg a défendu son protégé : "Laisser penser que les 2.000 personnes qui manifestaient étaient manipulées et criaient toutes 'Allahou akbar', c'est malhonnête !". Le ton monte rapidement entre les deux protagonistes, à tel point que le soutien de Manuel Valls a quitté la réunion en expliquant ne pas être "au tribunal". Le pro-Hamon continue à défendre le candidat de la gauche : "On vit ensemble, on meurt ensemble ! Il n'y aura pas de sauvetage individuel dans nos circonscriptions !"

Ce discours ne suffit pas à calmer l'inquiétude des autres élus. Le député du Val-de-Marne, Jean-Yves Le Bouillonnec, a assuré qu'il ne "maintiendrait pas sa candidatures aux législatives s'il n'y a pas de clarification. Je suis un soldat, mais je ne veux pas mourir en première ligne". Réplique alors de l'hamoniste Régis Juanico qui estime que la "clarification a eu lieu avec la primaire, même si certains ne l'acceptent pas". Cette déclaration apportera le coup de massue à cette réunion. Selon Olivier Faure, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, elle a été nécessaire mais pas sûr qu'elle ait calmé les doutes des frondeurs.