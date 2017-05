publié le 05/05/2017 à 07:43

Marine le Pen a fait une campagne d'entre-deux-tours accrocheuse au début, puis elle a versé dans l'agressivité pour finir dans la caricature. À l'inverse, Emmanuel Macron a plutôt mal démarré, et il a finalement réussi à se rattraper. La candidate du Front national a commencé cette campagne tambour battant. Souvenez-vous : elle annonce qu'elle quitte la présidence de son parti pour ne plus apparaître comme la candidate du FN, mais la "candidate du peuple". Elle part faire un marché dans le Pas-de-Calais, et elle se rend à Rungis à l'aube. Vingt-quatre heures après sa qualification pour le second tour, elle sature l'espace.



De son côté, Emmanuel Macron savoure sa première place. Il fait comme s'il est déjà élu. Il commet même l'erreur d'aller fêter sa qualification le soir à la brasserie La Rotonde avec tous ses amis. Le candidat d'"En Marche !" est sur son petit nuage. Il met du temps à entrer dans cette campagne. Ce qui fait qu'il a 48 heures de retard à l'allumage. Quarante-huit heures qui paraîtront très longues, d'autant plus que le "front républicain" a du mal à s'activer. À ce moment-là, vous en avez un qui est en stand-by, qui attend son heure ; et l'autre qui est hypertonique.

L'épisode Whirlpool a réveillé Macron

C'est l'épisode Whirlpool qui va réveiller Emmanuel Macron. C'est le premier clash de cette campagne de second tour. C'est le moment où l'affrontement commence. Où l'on voit Marine Le Pen mener une forme de guérilla médiatique à Emmanuel Macron, puisqu'elle vient le défier devant l'usine d'Amiens. Elle vient le chercher par surprise. Elle vient le pousser au combat.

Elle ne va pas forcément en tirer une victoire, parce qu'elle est plus dans la provocation que dans les solutions. Ensuite parce que Macron, qui comprend (enfin) qu'il a une adversaire en face de lui, réussit à retourner la situation à son avantage. Lui qui jusque-là faisait une fausse campagne entre de plain-pied dans la confrontation. Il va jouer à fond l'argument du barrage contre le FN, lui qui croyait pouvoir faire campagne sur son seul programme, sur sa bobine et sur le renouveau.



De son côté Marine Le Pen fait un coup politique qui se retourne contre elle. Son deal avec Nicolas Dupont-Aignan, qu'elle désigne comme son futur premier ministre, la conduit à se prendre les pieds dans le tapis sur "la sortie de l'euro", alors qu'elle a bâti tout son programme économique sur cette mesure. Il y a un pan de l'édifice qui devient fragile chez Marine Le Pen. À partir de là, elle va mener la campagne de celle qui n'a plus rien à perdre.



Le Pen a montré ses limites lors du débat

Cela aboutit à un débat télévisé qui s'est déroulé dans un brouhaha intense. En grande partie à cause de Marine Le Pen qui, loin d'être la candidate redoutable et inébranlable qu'elle promettait d'être, a montré ses limites. Même ses proches et ses militants ont été extrêmement déçus. Déçus par ses vociférations et ses ricanements. Elle n'a pas su incarner la fonction présidentielle. Emmanuel Macron a résisté, avec sang-froid et détermination. Il est revenu à ses fondamentaux. Mais la charge contre lui était tellement lourde qu'elle a occulté le débat.



Il est dommage d'être passé à côté de ce moment de démocratie qui aurait pu relever le niveau. L'impression générale était médiocre. Tout comme l'a été cette campagne d'entre-deux-tours : une campagne négative, sans adhésion. Dommage de finir avec cette impression, qu'on est loin encore de réconcilier les Français avec la politique.