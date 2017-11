publié le 15/11/2017 à 11:26

Un débat entre les candidats à la présidence des Républicains, dont les représentants se sont réunis mardi 14 novembre, aura-t-il lieu avant l'élection des 10 et 17 décembre ? Rien n'est moins sûr. Dans les colonnes du JDD, les proches du candidat juppéiste Maël de Calan se désespèrent de le voir se concrétiser. "Portelli fait semblant de réclamer un débat (elle s'en défend, ndlr), et Wauquiez n'en a aucune envie en réalité", confient-ils.



Toujours est-il que même dans ce contexte potentiellement peu favorable, l'idée fait son chemin. Encore faut-il que tout le monde s'entende sur ses conditions d'organisation.

Geoffroy Didier, porte-parole de Laurent Wauquiez, a précisé les siennes, mardi 14 novembre. Si l'on ne sait pas encore à quelle date précisément - fin novembre ou début décembre sont évoqués - et où il se tiendrait, on sait en revanche où il n'aurait pas lieu.



Le leader de la Droite sociale a exclu les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Île-de-France, les fiefs des trois candidats en lice, au profit d'un "lieu neutre". Le JDD parie sur "une ville proche de la capitale, telles que Lille, Reims ou Le Mans."

Un débat retransmis sur le site des Républicains ?

Le débat serait-il diffusé par des médias, comme le réclament Maël de Calan et Florence Portelli dans leurs différentes prises de parole ? Vraisemblablement non, bien que la presse serait invitée aux côtés des militants et adhérents du parti.



Au micro du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI le 29 octobre, Laurent Wauquiez avait déjà refusé un débat "dans un petit studio, entre nous". "J'ai trop vu les débats de la primaire, qui ont abouti au jeu des petites phrases."



Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes plaide plutôt pour une retransmission en direct sur le site internet des Républicains. Enfin, pour animer le débat à la place d'un journaliste, Geoffroy Didier préfère "un professionnel de la communication", qui serait choisi à l'unanimité. Les trois candidats ont désormais moins d'un mois pour s'accorder.