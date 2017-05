Le premier ministre d'Emmanuel Macron sera annoncé à 14h30 ce lundi

publié le 15/05/2017 à 13:51

Depuis 8h00 ce lundi matin, la presse attend cette annonce, prévue au départ en début de matinée. Le nom du premier ministre sera annoncé ce lundi 15 mai à 14h30, a annoncé l'Elysée dans un communiqué. C'est le nouveau secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, qui fera cette annonce, précise la présidence de la République. Ces derniers jours, c'est le nom du député-maire LR du Havre, Edouard Philippe, qui était le plus souvent cité pour devenir le premier ministre d'Emmanuel Macron. D'autres noms, notamment celui de Sylvie Goulard, circulent.



Dans la cour de l'hôtel Matignon, deux micros - l'un pour Bernard Cazeneuve et l'autre pour son successeur - ont déjà été installés, ainsi que la tribune réservée aux photographes. Des jardiniers et techniciens s'activaient encore.



L'annonce est d'autant plus attendue qu'Emmanuel Macron doit s'envoler dans l'après-midi pour Berlin afin de rencontrer Angela Merkel.





Le choix du Premier ministre, chargé de former un gouvernement dans les 48 heures, sera crucial pour le jeune président, qui doit convaincre de sa capacité à rassembler autour de son projet "ni de droite, ni de gauche" et se cherche une majorité avant les législatives des 11 et 18 juin.

