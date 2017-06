publié le 08/06/2017 à 21:02

La campagne officielle des élections législatives s’achève demain, avant le premier tour qui a lieu le 11 juin. Pour Alain Duhamel, "le principal enjeu c'est de savoir si Emmanuel Macron aura à l'Assemblée nationale la majorité absolue, relative ou pas de majorité du tout". Toutefois, selon tous les sondages réalisés ces derniers jours, il semble que La République En Marche obtienne la majorité absolue. "Ça a deux avantages pour lui. Le premier c'est que ça double sa légitimité et le deuxième c'est que ça lui donne les moyens de mettre en œuvre ses réformes", estime Alain Duhamel.



L'éditorialiste note toutefois qu'une majorité absolue à l'Assemblée nationale représenterait deux inconvénients pour Emmanuel Macron. "Le premier inconvénient, c'est qu'au lieu qu'il y ait recomposition, il y a majorité homogène donc il y a moins de dialogue (...) La deuxième chose c'est que l'on sait que les majorités absolues ça donne des Assemblées maladroites, sectaires et désagréables. On l'avait vu à droite après 1968 et à gauche après 1981".