publié le 19/07/2017 à 23:00

Nouveau rebondissement dans la brève histoire politique qui a lié Emmanuel Macron à Laurence Haïm. Selon le Canard Enchaîné, l'ex-correspondante de Canal+ et d'iTélé aux États-Unis aurait demandé à l’Elysée un poste d’ambassadrice pour services rendus durant la campagne. Une demande qui aurait fait bondir le chef de l’État à en croire l'hebdomadaire satirique. Le président se serait exclamé : "Non mais je rêve ! Et puis quoi encore ?" Le 12 juillet dernier, la journaliste avait annoncé qu'elle quittait le mouvement fondé par Emmanuel Macron. Selon l'hebdomadaire satirique, ce départ aurait pu être guidé par le refus du président de lui confier un poste d'ambassadeur.



Mais ce mercredi 19 juillet après-midi, Laurence Haïm a tenu à livrer sa vérité. Très active sur Twitter, l'ex-journaliste a tenu à démentir avoir demandé un tel poste au chef de l'État. "Je n’ai jamais voulu être ambassadeur. Sauf des news. Je suis toujours honnête dans mes propos. Merci à tous pour votre soutien", assure-t-elle. Contactée par Le Parisien, Laurence Haïm n’a pas souhaité livrer d’autre commentaire. "J’ai besoin qu’on arrête de s’intéresser à moi, ça commence à être un peu malsain, dit-elle. L’Élysée a également démenti. Il n’y a rien à ajouter".

L'Élysée dément

En effet, l'entourage du chef de l'Etat nie la moindre altercation avec l'ancienne porte-parole : "Ce n'est pas dans les habitudes (du président) de s'exprimer de cette façon, surtout vis à vis d'une personne dont il salue le travail tout au long de la campagne". Sur le site de Télé Loisirs, Laurence Haïm s'est dite "très surprise" par la brève du Canard Enchaîné. Elle concède toutefois que "plusieurs possibilités" de postes avaient été évoquées avec l’équipe d’Emmanuel Macron après la victoire de ce dernier mais sans déboucher sur un accord.

Le divorce avec Emmanuel Macron consommé ?

Les relations entre le président et son ancienne porte-parole semblent pourtant ne plus être au beau fixe. Dans le Journal du Dimanche, l’ex-journaliste reconvertie dans la politique laissait apparaître une certaine amertume sur la fin de son travail au sein d’En Marche !. Alors qu'elle qualifiait les premiers pas du président Macron de "sans-faute absolu", elle avait tout de même avoué qu'il y avait des choses qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle gardait pour elle. Elle avait alors évoqué des "instants de cruauté dans le monde politique".



Pour rappel, la correspondante pendant 25 ans aux États-Unis pour le groupe Canal + avait rejoint l’équipe de campagne d’En Marche! en janvier dernier, en tant que porte-parole chargée des questions internationales. Après ces quelques mois passés dans la vie politique française, Laurence Haïm a confirmé au Parisien qu’elle rejoindrait bien en septembre l’institut d’études politiques de l'Université de Chicago, dirigé par David Axelrod, l’ancien conseiller en stratégie de Barack Obama. "D’ici là, je vais prendre une longue pause. Cette année, j’ai enchaîné la présidentielle américaine et la présidentielle française!". Elle reviendra ensuite à ce qu'elle a toujours aimé : le journalisme. "J'ai envie de revenir à ce qui a toujours été mes amours, le journalisme", avait-elle confié au moment où elle a quitté le mouvement d'Emmanuel Macron.