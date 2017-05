Plus de 1.000 véhicules considérés comme dangereux remis en circulation

publié le 05/05/2017 à 12:21

Plus de mille automobilistes ont reçu une lettre du délégué interministériel à la Sécurité routière, les informant que leur véhicule, acheté d'occasion pour la plupart en région parisienne, est dangereux, révèle le Parisien vendredi.



"924 voitures, 27 motos, 45 camionnettes, 15 triporteurs et 10 voiturettes concernés, initialement déclarés dangereux, ont été remis en circulation sur le fondement d'un rapport d'expertise se révélant nul et non avenu", indique le quotidien.



Cette lettre recommandée signée du délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, et que le quotidien a pu consulter: "incite les propriétaires à effectuer en urgence une expertise d'ici le 30 juin."



"Ce sont des véhicules qui ont été gravement endommagés à la suite d'un accident de la route et qui, dans l'attente de travaux, étaient interdits à la circulation", précise au Parisien la sécurité routière. "L'action délétère de cet expert (qui n'est plus en droit d'exercer sa profession aujourd'hui) a eu pour effet de les remettre en circulation sans que les travaux aient été soit effectués correctement, soit vérifiés".



"Pour leur donner une apparence propre, certains de ces véhicules ont pu faire l'objet de réparations superficielles à l'extérieur, mais sans que les pièces mécaniques aient été réparées sous la carrosserie", explique au journal Lionel Namin, secrétaire national de la Confédération française des experts de l'automobile (CFEA).

