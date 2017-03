Pierre Gattaz est l'invité de RTL

publié le 29/03/2017 à 07:00

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jacques Cheminade... Quatre candidats ont passé leur grand oral devant le Medef, mardi 28 mars. À 25 jours du premier tour de la présidentielle, les candidats ont pu exposer leurs programmes économiques devant les patrons français. Verdict : c'est l'ancien Premier ministre qui est sorti vainqueur de cette confrontation.



Les candidats "ont passé une heure chacun avec nous, interrogés par des patrons. Cela nous a permis de constater que le programme économique de François Fillon va vers la croissance, le plein emploi, et il engage les réformes qui sont les plus abouties", a expliqué Pierre Gattaz sur le site de Francetvinfo. De là à soutenir le candidat Républicain lors de la présidentielle ?

La journée a été chargée pour le patron des patrons. En effet, patronat et partenaires sociaux sont tombés d'accord mardi sur l'assurance chômage. Au terme d'âpres négociations, le Medef a consenti à céder du terrain sur les contrats courts pour aboutir à un projet d'accord que quatre syndicats pourraient bien signer.



"Nous nous réjouissons que le dialogue social ait montré une fois de plus son efficacité", s'est félicité Alexandre Saubot, chef de file de la délégation patronale. Seul le négociateur CGT, Denis Gravouil, a jugé "peu probable" que son syndicat approuve un texte "sexiste, anti-travailleurs pauvres et anti-vieux". Qu'inspirent ces qualificatifs peu flatteurs au patron du Medef ?





