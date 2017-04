Philippe Poutou ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022

publié le 20/04/2017 à 19:06

2017 sera un dernier baroud d'honneur. En 2022, Philippe Poutou ne se lancera pas dans une troisième course à l'Élysée, a déclaré le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) sur franceinfo, jeudi 20 avril. Interrogé à ce sujet, il a simplement répondu par la négative. "Non, je serai à la retraite", a-t-il justifié. Son prédécesseur, Olivier Besancenot, avait également pris part à deux campagnes présidentielles, en 2002 et en 2007.



Interrogé sur les différences entre la campagne de 2012 et la présente, le Girondin Philippe Poutou a estimé qu'il y en avait pas. Mais, "cinq ans après, les choses sont plus dures, il y a plus de difficultés pour nous, pour notre camp social, une société aussi un peu plus violente et puis une situation internationale aussi plus préoccupante". "Globalement, c'est plus difficile, mais après une fois qu'on est dedans, on essaie de défendre nos idées. C'est toujours difficile de défendre nos idées quand on est minoritaire", a estimé l'ouvrier de l'usine Ford de Blanquefort (33).

En 2012, Philippe Poutou avait réuni 1,15% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle. En vue du scrutin de 2017, il est crédité de 2% des intentions de vote, selon notre dernier sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, Le Figaro et LCI.