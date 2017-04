publié le 12/04/2017 à 06:30

À 10 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Philippe Poutou est l’invité de la matinale de RTL ce mercredi 12 avril. Le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste a réussi à se faire entendre dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, notamment après sa prestation remarquée lors du débat entre les candidats à l’élection présidentielle le 4 avril.



L'ouvrier de l'usine Ford a même gagné une notoriété internationale en s’en prenant frontalement à Marine Le Pen et François Fillon, puisque le prestigieux de New York Times le présente comme un "héros du peuple". Du passage aux 32 heures hebdomadaires à la fermeture des réacteurs nucléaires de plus de 30 ans en passant par l’abrogation de la Loi El Khomri, Philippe Poutou possède une des programmes les plus radicaux des 11 candidats de la présidentielles.

Considéré comme le candidat le plus proche des idées politiques de Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou a tout de même pris ses distances avec le chef de file de "la France insoumise" : "Mélenchon, ce n'est pas un adversaire pour nous (...) mais ce n'est pas non plus 'Mélenchon la solution". Le candidat du NPA répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h40.



