Patrick Toulmet est l'invité de RTL

publié le 06/04/2017 à 07:01

Emmanuel Macron est donné au même niveau que Marine Le Pen, à environ 25%, dans les derniers sondages d'intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. À un peu plus de deux semaines du scrutin, Patrick Toulmet répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux et donnera son sentiment sur la dynamique de campagne de l'ancien ministre de l'Économie.





Après le débat du 4 avril qui a mis aux prises les 11 candidats de ce premier tour et l'annulation de celui prévu le 20 avril sur France 2, la dernière ligne droite de la campagne marque le moment pour les soutiens des différents prétendants où il faudra redoubler d'efforts. À la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis et fondateur du campus des métiers et de l'entreprise, Patrick Toulmet apportera son analyse éclairée sur le volet économique du programme d'Emmanuel Macron.

Particulièrement engagé sur les questions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes handicapées, il évoquera aussi les réformes et efforts nécessaires dans ce domaine et les propositions apportées par son candidat au sujet de ces problématiques importantes et qui concernent plusieurs millions de personnes en France actuellement.



Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr